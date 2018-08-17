В Австрии недовольны приглашением Путина на свадьбу главы МИД страны

Приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль "наносит ущерб" Австрии, пишет Deutsche Welle.

В Кремле ранее сообщили, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июля. Бракосочетание пройдет 18 августа в Германии.

Австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит российского президента "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем России в ЕС".

По его словам, это приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе, пишет "Газета.ру".

В МИД Австрии заявили, что визит Путина будет частным мероприятием. За безопасность пребывания президента в стране, начиная с момента его приземления в аэропорту Грац-Талерхоф, будет отвечать элитное подразделение австрийских правоохранительных органов "Кобра".