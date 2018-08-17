Куйвашев назвал задачи в сфере экологической безопасности, стоящие перед Свердловской областью

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обозначил основные задачи, стоящие перед Свердловской областью в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в их числе - систематизация сбора мусора и ликвидация несанкционированных свалок.

Заявление прозвучало на совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, прошедшем 17 августа в Тюмени. Темой стал переход регионов Уральского федерального округа на новую систему обращения с отходами - соответствующая установка отражена в "новом майском" указе президента России. По словам Евгения Куйвашева, регион перейдет на такую схему уже с 1 ноября 2018 года. На Среднем Урале утверждена соответствующая программа, определены региональные операторы и средняя стоимость их услуг, ведется информационная работа с населением. Кроме того, в прошлом году была разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации. Предприятиями Среднего Урала ежегодно образуется около 150 млн тонн отходов производства и потребления, 1,5 млн тонн из которых - коммунальные.

По словам губернатора, в числе приоритетных задач сегодня - приведение объектов размещение ТКО в соответствие с требованиями законодательства, максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систему сбора отходов. Также необходимо создать полноценные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и продолжить ликвидацию несанкционированных свалок: в 2017 году в Свердловской области было выявлено и устранено около двух тысяч таких свалок.

Также Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале организована работа по формированию региональной составляющей национального проекта "Экология". План мероприятий включает строительство межмуниципальных комплексов по обращению с отходами. В настоящее время региону требуется 12 таких комплексов с автоматизированной сортировкой отходов. Также в планах строительство мусороперегрузочных станций с элементами сортировки отходов и рекультивация земельных участков под свалками ТКО. Кроме того, Свердловская область рассчитывает войти в число пилотных регионов, где будут созданы экотехнопарки - специальные "мусорные" кластеры для сортировки и переработки отходов, проект в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне.