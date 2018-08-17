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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Куйвашев назвал задачи в сфере экологической безопасности, стоящие перед Свердловской областью
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Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев в Нижнем Тагиле на стройке школы (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обозначил основные задачи, стоящие перед Свердловской областью в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в их числе - систематизация сбора мусора и ликвидация несанкционированных свалок.

Заявление прозвучало на совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, прошедшем 17 августа в Тюмени. Темой стал переход регионов Уральского федерального округа на новую систему обращения с отходами - соответствующая установка отражена в "новом майском" указе президента России. По словам Евгения Куйвашева, регион перейдет на такую схему уже с 1 ноября 2018 года. На Среднем Урале утверждена соответствующая программа, определены региональные операторы и средняя стоимость их услуг, ведется информационная работа с населением. Кроме того, в прошлом году была разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах утилизации. Предприятиями Среднего Урала ежегодно образуется около 150 млн тонн отходов производства и потребления, 1,5 млн тонн из которых - коммунальные.

нижнетагильский металлургический комбинат нтмк(2015)|Фото: Накануне.ru

По словам губернатора, в числе приоритетных задач сегодня - приведение объектов размещение ТКО в соответствие с требованиями законодательства, максимальное вовлечение жителей региона в централизованную систему сбора отходов. Также необходимо создать полноценные условия для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов и продолжить ликвидацию несанкционированных свалок: в 2017 году в Свердловской области было выявлено и устранено около двух тысяч таких свалок.

Также Евгений Куйвашев отметил, что на Среднем Урале организована работа по формированию региональной составляющей национального проекта "Экология". План мероприятий включает строительство межмуниципальных комплексов по обращению с отходами. В настоящее время региону требуется 12 таких комплексов с автоматизированной сортировкой отходов. Также в планах строительство мусороперегрузочных станций с элементами сортировки отходов и рекультивация земельных участков под свалками ТКО. Кроме того, Свердловская область рассчитывает войти в число пилотных регионов, где будут созданы экотехнопарки - специальные "мусорные" кластеры для сортировки и переработки отходов, проект в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне.

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17.08.2018 12:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:23 Екб

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Куйвашев назвал задачи в сфере экологической безопасности, стоящие перед Свердловской областью
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