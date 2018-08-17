Кабмин скорректировал программу развития МГУ до 2020 года

Правительство РФ скорректировало финансирование программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова до 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, согласно отредактированной версии документа, МГУ получит в период с 2017 по 2020 гг. более 3,71 млрд руб. Ранее распоряжение подразумевало поддержку только до 2019 года. В 2018 году ранее планировали выделить 0.91 млрд руб., а в 2019 г. - 0,89 млрд руб.

Новое распоряжение кабмина подразумевает, что вуз получит в 2018 году 0,891 млрд руб., в 2019 году - 0,89 млрд руб. и столько же в 2020 г.

Господдержка программы осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций".