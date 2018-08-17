В Зауралье осудили жителя Кыргызстана за незаконное пересечение госграницы

Петуховский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Кыргызстана, его признали виновным в незаконном пересечение Государственной границы РФ.

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19 мая этого года при прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Петухово" в результате проверки документов одного из пассажиров автобуса было установлено, что иностранец находился в розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2016 году иностранец работал в России на территории Южного Урала, где неоднократно привлекался к административной ответственности. За совершенные правонарушения въезд в Россию мужчине был не разрешен до середины апреля 2018 года.

"Вернувшись к себе на родину, иностранец в июне 2016 года сменил имя и фамилию, получив новый паспорт", - отметили в ведомстве.

Решением суда иностранный гражданин привлечен к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.