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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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В Зауралье осудили жителя Кыргызстана за незаконное пересечение госграницы
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Петуховский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Кыргызстана, его признали виновным в незаконном пересечение Государственной границы РФ.
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19 мая этого года при прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Петухово" в результате проверки документов одного из пассажиров автобуса было установлено, что иностранец находился в розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2016 году иностранец работал в России на территории Южного Урала, где неоднократно привлекался к административной ответственности. За совершенные правонарушения въезд в Россию мужчине был не разрешен до середины апреля 2018 года.

"Вернувшись к себе на родину, иностранец в июне 2016 года сменил имя и фамилию, получив новый паспорт", - отметили в ведомстве.

Решением суда иностранный гражданин привлечен к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Другие новости по темам: Курган, СИЗО, иностранец, госграница, пересечение, суд, Петухово, кыргыз
17.08.2018 11:39 Мск | Петухово | Михаил Белокрылов
13:39 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 08:15 Мск
В Зауралье на нарушителя госграницы заведено 37 уголовных дел








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В Зауралье осудили жителя Кыргызстана за незаконное пересечение госграницы
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