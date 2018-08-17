8 сентября Свердловская область вновь присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Также по его поручению различные мероприятия в рамках всероссийской акции будут проходить в лесопарках, скверах и на пляжах Среднего Урала до 7 октября. Для организации субботников на территории всей области будет создана специальная рабочая группа.

Напомним, по итогам всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" в минувшем году Свердловская область получила гран-при за самое массовое участие и была признана лучшей за освещение мероприятия в СМИ. В субботнике приняло участие свыше 536 тыс. человек, а с территории природных парков, скверов и лесов убрано более 11 тыс. тонн мусора.