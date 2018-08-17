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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Прокуратура начала проверку из-за глинистого загрязнения реки Тагил
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река Тагил (2018) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением реки Тагил. Накануне была проведена съемка реки, на которой замечено окрашивание воды в коричневый цвет. Как сообщил на странице в Facebook руководитель организации "Экоправо" Андрей Волегов, уже сделаны необходимые отборы воды.
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По каким причинам реку затянуло глинистой жижой пока неизвестно, однако общественник считает, что это результат деятельности промышленных предприятий.

"Подобное было на протяжении двух лет на реке Чауж от деятельности ООО "Золотая долина", там же стоки попадали в Черноисточинский пруд, откуда ООО "Водоканал" Нижнего Тагила берет воду для питьевых нужд 143 тыс. населения Гальяно-Горбуновского массива и жителей Дзержинского района. Здесь же разработчик - ЗАО "Золото Северного Урала", - поясняет Волегов.

река Тагил(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Он также отмечает, что загрязнение реки Тагил может сказаться на питьевой воде, которую получают горожане. Дело в том, что река течет в сторону Тагильского пруда, откуда по трубопроводу берется вода для горячего водоснабжения населения.

Однако точные причины загрязнения будут известны по результатам исследования прокуратуры.

река Тагил(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

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17.08.2018 11:37 Мск | Александра Рогалина
13:37 Екб

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Прокуратура начала проверку из-за глинистого загрязнения реки Тагил
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