Прокуратура начала проверку из-за глинистого загрязнения реки Тагил

Природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением реки Тагил. Накануне была проведена съемка реки, на которой замечено окрашивание воды в коричневый цвет. Как сообщил на странице в Facebook руководитель организации "Экоправо" Андрей Волегов, уже сделаны необходимые отборы воды.

По каким причинам реку затянуло глинистой жижой пока неизвестно, однако общественник считает, что это результат деятельности промышленных предприятий.

"Подобное было на протяжении двух лет на реке Чауж от деятельности ООО "Золотая долина", там же стоки попадали в Черноисточинский пруд, откуда ООО "Водоканал" Нижнего Тагила берет воду для питьевых нужд 143 тыс. населения Гальяно-Горбуновского массива и жителей Дзержинского района. Здесь же разработчик - ЗАО "Золото Северного Урала", - поясняет Волегов.

Он также отмечает, что загрязнение реки Тагил может сказаться на питьевой воде, которую получают горожане. Дело в том, что река течет в сторону Тагильского пруда, откуда по трубопроводу берется вода для горячего водоснабжения населения.

Однако точные причины загрязнения будут известны по результатам исследования прокуратуры.