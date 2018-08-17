Минкомсвязи предложило выдавать россиянам одобренные ФСБ сим-карты

Минкомсвязи из-за опасений, что иностранные сим-карты могут угрожать утечке данных за рубеж, предложило внедрить в сети связи российские системы криптографической защиты. Они потребуют перехода на новые сим-карты, которые, по оценке операторов, надо будет регулярно менять, сообщает "Коммерсантъ".

Издание ссылается на проект приказа, в котором говорится, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как "закон Яровой".

В МТС сообщили, что такую сим-карту, средство криптозащиты, придется менять через каждые 15 месяцев.

При этом единовременная замена всех сим-карт, которые сейчас находятся у абонентов, не понадобится, так как на уже выданные сим-карты требования приказа не распространятся.

Инициатива Минкомсвязи также обернется для операторов значительными финансовыми затратами. Минэкономики, которое предложило отправить проект приказа на доработку, привело оценку "Вымпелкома" - это потребует дополнительно более 5 млрд рублей на всех участников рынка.

Так называемый "закон Яровой"вступил в силу с 1 июля. Теперь телефонные разговоры и sms пользователей провайдеры обязаны хранить полгода. С октября к этим мерам прибавится 30-дневное хранение интернет-трафика.

Однако интернет-компании не поняли, как исполнять "закон Яровой" из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций.