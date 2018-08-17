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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Свердловские полицейские завершили расследование по делу о мужчине, который пытался "кинуть" несколько банков
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершено производство по уголовному делу в отношении жителя Асбеста. Безработный мужчина 1982 года рождения обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершённом путем обмана и подделки официальных документов. Об этом проинформировал Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, гражданин предоставлял в судебные органы поддельные документы, а затем, получив решения судов, пытался совершить хищения денежных средств со счетов различных организаций.

По предварительным данным, фигурант подыскивал граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За денежное вознаграждение они оформляли на его имя нотариальные доверенности о предоставлении их интересов в различных инстанциях, а также банковские карты, которые затем передавали злоумышленнику. После этого подозреваемый подделывал на каждого из них документы, якобы, подтверждающие трудоустройство в той или иной организации. Это приказы о приеме на работу и о прекращении трудовых договоров, справки о доходах – 2НДФЛ, требования погашения задолженностей по заработной плате и другие. Но по факту данные лица никогда на этих предприятиях трудоустроены не были.

На основании нотариальных доверенностей мужчина направлял фальшивые бумаги в мировые суды с заявлениями о взыскании денег с организаций по, якобы, начисленной, но не выплаченной зарплате на подконтрольные счета. Полученные незаконным способом судебные решения фигурант предоставлял в отделения банков, в качестве получателей денежных средств он указывал своих «клиентов».

"У работников службы безопасности одного из кредитных учреждений действия данного лица вызвали сомнения, после чего они обратились за помощью в органы внутренних дел. В ходе проверки сыщики уголовного розыска установили, что лица, указанные в судебных решениях в качестве взыскателей, действительно, никогда не являлись работниками организаций. Представители МВД незамедлительно предприняли комплекс мер реагирования, в результате чего денежные средства подозреваемому похитить не удалось. В ходе расследования перед полицейскими стояла непростая задача, чтобы доказать причастность к преступлениям подозреваемого, так как противоправные деяния были совершены дистанционно. Поддельные документы направлялись почтой в мировые суды других регионов Российской Федерации, в том числе в Нижегородскую область и Республику Башкортостан. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области провели комплекс мероприятий, результаты которых легли в основу обвинения", - отметил полковник Горелых.

По данному факту полицией возбуждены и расследованы два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 327, частью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 УК Российской Федерации - покушение на мошенничество, совершенное путем обмана в особо крупных размерах, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, подделка официальных документов. За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн руб.

Собранные материалы дела органы внутренних дел направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об итогах судебного разбирательства пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует общественность и СМИ дополнительно.

Другие новости по темам: мвд, валерий горелых, асбест, ограбление банков
17.08.2018 11:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:25 Екб

подписка на зен

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Свердловские полицейские завершили расследование по делу о мужчине, который пытался "кинуть" несколько банков
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