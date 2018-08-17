В Хабаровском крае задержан 15-летний подросток по подозрению в убийстве 10-летней девочки

В Хабаровском крае задержан предполагаемый убийца 10-летней девочки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Отметим, инцидент произошел накануне вечером в селе Князе-Волконское. Девочка 2008 года рождения решила покататься на роликах, спустя некоторое время она пропала. Позднее тело девочки было обнаружено со следами насильственной смерти.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего подростка. Он задержан. С ним работают следователи, психологи, выясняется мотив совершенного преступления", - говорится в сообщении. Дело расследуется по статье "убийство".