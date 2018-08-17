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Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;
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На Ямале появится 184 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами
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Совещание Кобылкин губернаторы УрФО (2018) | Фото: правительство.янао.рф

И.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов в Тюмени на совещании с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, на котором присутствовали губернаторы Уральского федерального округа, обсудил переход региона на новую систему обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономии.
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Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев рассказал, что в УрФО действует 168 полигонов твёрдых и коммунальных бытовых отходов. Новая система позволит контролировать весь цикл обращения с отходами, ликвидировать действующие свалки и предотвратить появление новых. До 1 мая текущего года были заключены соглашения с федеральными операторами о новой системе регулирования.

Артюхов рассказал Кобылкину, что на Ямале работают девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания, один перерабатывающий завод. Местная схема обращения с отходами значительно отличается от других субъектов России. Из 88 населённых пунктов Ямала 67, включая Салехард, не имеют круглогодичного транспортного сообщения с другими населёнными пунктами, что делает использование стандартных аккумуляций крупных объемов мусора невозможным. Для создания системы обращения с ТКО в каждом из таких поселений необходимо обустройство комплексов "замкнутого" цикла.

Совещание Кобылкин губернаторы УрФО(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Отсортированные и обезвреженные отходы должны накапливаться на площадках в контейнерах для дальнейшего транспортирования автотранспортом по "зимникам" или водным транспортом до объектов утилизации. Для этого запланировано 184 объекта обращения с ТКО, включая девять полигонов и три мусоросортировочных завода в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске, подытожил Артюхов.

Глава региона добавил, что при финансировании проекта из федерального бюджета нужно учитывать не только объёмы образования коммунальных отходов, но и территориальную специфику северных территорий страны. Речь идёт, в частности, об увеличении сроков накопления отходов в населённых пунктах, у которых нет сухопутной связи с "большой землей". Кобылкин отметил, что подобные инициативы надо воплощать в жизнь с максимальной заботой об экологии.

Совещание Кобылкин губернаторы УрФО(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Напомним, сегодня Артюхов поучаствовал в открытии завода "Тюменского экологического объединения". На нем будет сортироваться до 90 т отходов в час. Предусмотрена сортировка на 25 видов фракций: от бумаги до цветных металлов, пластика и стекла. Брикеты и вторсырьё будет отправляться на другие предприятия, производство разгрузит полигоны ТБО. На предприятии создано 300 рабочих мест. После осмотра завода Кобылкин заявил, что "проблема перегрузки свалок в России стоит очень остро".

Другие новости по темам: Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова, Евгений Куйвашев, Алексанлр Моисеев
17.08.2018 11:31 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
13:31 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 08:42 Мск
Бобров пообещал прибрать Ямал

Ранее 17.08.2018 08:01 Мск
На открытие мусоросортировочного завода с участием Якушева и Кобылкина съехались випы со всего Урала

Ранее 16.08.2018 15:51 Мск
Все в сборе. В Тюмень летит Дмитрий Кобылкин








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На Ямале появится 184 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами
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