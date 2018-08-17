На Ямале появится 184 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами

И.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов в Тюмени на совещании с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, на котором присутствовали губернаторы Уральского федерального округа, обсудил переход региона на новую систему обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономии.

Читайте также: Строительство полигона ТБО обсудили в поселке Тазовский ЯНАО

Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев рассказал, что в УрФО действует 168 полигонов твёрдых и коммунальных бытовых отходов. Новая система позволит контролировать весь цикл обращения с отходами, ликвидировать действующие свалки и предотвратить появление новых. До 1 мая текущего года были заключены соглашения с федеральными операторами о новой системе регулирования.

Артюхов рассказал Кобылкину, что на Ямале работают девять полигонов отходов, четыре мусоросортировочных комплекса, 10 объектов обезвреживания, один перерабатывающий завод. Местная схема обращения с отходами значительно отличается от других субъектов России. Из 88 населённых пунктов Ямала 67, включая Салехард, не имеют круглогодичного транспортного сообщения с другими населёнными пунктами, что делает использование стандартных аккумуляций крупных объемов мусора невозможным. Для создания системы обращения с ТКО в каждом из таких поселений необходимо обустройство комплексов "замкнутого" цикла.

Отсортированные и обезвреженные отходы должны накапливаться на площадках в контейнерах для дальнейшего транспортирования автотранспортом по "зимникам" или водным транспортом до объектов утилизации. Для этого запланировано 184 объекта обращения с ТКО, включая девять полигонов и три мусоросортировочных завода в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске, подытожил Артюхов.

Глава региона добавил, что при финансировании проекта из федерального бюджета нужно учитывать не только объёмы образования коммунальных отходов, но и территориальную специфику северных территорий страны. Речь идёт, в частности, об увеличении сроков накопления отходов в населённых пунктах, у которых нет сухопутной связи с "большой землей". Кобылкин отметил, что подобные инициативы надо воплощать в жизнь с максимальной заботой об экологии.

Напомним, сегодня Артюхов поучаствовал в открытии завода "Тюменского экологического объединения". На нем будет сортироваться до 90 т отходов в час. Предусмотрена сортировка на 25 видов фракций: от бумаги до цветных металлов, пластика и стекла. Брикеты и вторсырьё будет отправляться на другие предприятия, производство разгрузит полигоны ТБО. На предприятии создано 300 рабочих мест. После осмотра завода Кобылкин заявил, что "проблема перегрузки свалок в России стоит очень остро".