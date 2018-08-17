В Кургане оставили без изменения приговор мужчине, который напал с ножом на женщину и ее внучку

37-летний рецидивист из Кургана не смог обжаловать обвинительный приговор - он отправится в колонию особого режима на 14,5 лет.

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Инцидент произошел в одном из домов в Рябково вечером 19 января этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина находился в доме у малознакомых людей - 57-летней женщины и ее 17-летней внучки. В пьяном виде он с ножом напал на них, нанеся множественные удары в голову и тело. Девочка и женщина закрылись от нападавшего в одном из помещений и сумели вызвать "скорую".

Подозреваемый скрылся, однако 20 января был задержан.