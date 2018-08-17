В московском районе Перово выявлен пошивочный цех, где работали нелегальные мигранты

В Москве в районе Перово выявлен подпольный швейный цех, где незаконно работали мигранты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ВАО ГУ МВД по Москве.

Так, сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по Восточному округу Москвы в ходе проверки помещения, расположенного на Перовской улице, выявили факт организации незаконной миграции.

"Установлено, что 35-летний москвич организовал трудовую деятельность семи приезжих в швейном цехе по пошиву постельного белья, одеял и подушек, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.