СМИ: Осужденный за взятку Никандров сохранил имущество и получил право на УДО

Бывший первый замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров, приговоренный к 5,5 годам колонии, сохранил имущество и через 19 месяцев может выйти по условно-досрочному освобождению, пишет "Коммерсант".

Напомним, в четверг Мосгорсуд вынес приговор Никандрову по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца.

Поскольку дело экс-генерала рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме, судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

Экс-генерал избежал штрафа на сумму 65 млн рублей, таким образом из-под ареста освобождены его дом, квартира и банковские счета, отмечает издание.

Если приговор сохранится в прежнем виде, Никандров уже через год и семь месяцев может получить право на УДО.

Никандров является одним из фигурантов дела о взятках в Следственном комитете.

Напомним, в середине июля 2016 года по этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Александр Дрыманов был задержан только в июле текущего года. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.