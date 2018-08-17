В Петербурге накрыли банду автоугонщиков, в которую входила женщина

В Петербурге полиция задержала группу автоугонщиков. Они причастны к десяткам краж иномарок среднего класса.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны шестеро участников организованной группы в возрасте от 26 до 38 лет, среди них 28-летняя женщина. Все проживают в разных районах города, двое из них не работают, а остальные занимаются кто чем: электрик, рабочий на заводе, продавец на рынке.

Как выяснили сыщики, угонщики специализировались на хищениях Kia Rio и Hyundai Solaris. Кражи, как правило, совершались во дворах многоэтажных домов в вечернее и ночное время суток, для этого использовалось спецоборудование и четко распределялись роли каждого из участников. Угнанные автомобили перегоняли в "отстойники" на несколько суток, чтобы обнаружить скрытые системы охраны, затем изменяли номерные агрегаты и перепродавали на сайте бесплатных объявлений, в том числе на запчасти.

Оперативниками обнаружены места хранения похищенных иномарок: на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга, в городах Ломоносов и Петергоф, а также в поселке Горелово. Пока установлена причастность задержанных к 15 подобным эпизодам: кражи были совершены в период с мая по июль этого года в Невском, Красногвардейском, Красносельском, Петродворцовом и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Четверо членов банды находятся под домашним арестом, один под подпиской о невыезде, еще один – арестован. Расследование продолжается.