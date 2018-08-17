В Сети появились видео посадки истребителей на трассу под Хабаровском

В Хабаровском крае в ходе учений "Восток-2018" военные самолеты совершили посадку на одну из трасс.

Видеозаписи, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

Местные СМИ сообщили, что в учениях задействованы истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. Военные перекрыли трассу Комсомольск - Хабаровск для осуществления тренировки посадки.

В январе в Ростовской области три боевых самолета сели на автотрассу.

Как сообщало Накануне.RU, два Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые отработали конвейерную посадку (без полной остановки) на автомобильную дорогу.