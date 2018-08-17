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В Нижнем Тагиле задержали группу наркосбытчиков с большими дозами "синтетики"
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(2018) | Фото: В.Н. Горелых

Полиция Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении шести молодых людей в возрасте от 19 до 36 лет, которые обвиняются в реализации наркотиков. Часть фигурантов оказались гражданами СНГ, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
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В спецоперации принимали участие сотрудники полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оперативники уголовного розыска, а также участковые и патрульно-постовая служба. Сначала были задержаны четверо участников группы, а после - еще двое.

"Четверых иностранцев 1996, 1998 и 1999 годов рождения стражи порядка задержали в съемных квартирах на территории Нижнего Тагила, которые они арендовали для подготовки к преступлениям. В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением "синтетики". Из нескольких закладок, уже размещенных на улицах Подгорной и Халтурина, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности без малого 2 кг смертельного зелья, предназначавшегося для распространения", - рассказал Валерий Горелых.

(2018)|Фото: В.Н. Горелых

В ходе следствия были задержаны также еще два жителя Нижнего Тагила 35 и 36 лет, которые выполняли функцию "розничных курьеров". У них обнаружили более 77 граммов "синтетики".

Как пояснили сами молодые люди, они распространяли наркотики только неделю, а потом их задержали. За это время они успели потратить заработанные деньги на дорогие телефоны и одежду.

По данному факту возбуждено девять уголовных дел по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ, которые объединены в одно производство – "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере".

Теперь молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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17.08.2018 10:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:28 Екб

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В Нижнем Тагиле задержали группу наркосбытчиков с большими дозами "синтетики"
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