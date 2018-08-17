Умерла одна из пострадавших в пожаре на прикамском заводе

В Соликамске умерла одна из двух пострадавших в пожаре на заводе "Урал", сообщали Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Она скончалась вечером 16 августа. Вторая пострадавшая – в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе регионального управления СКР Накануне.RU рассказали, что пока переквалификации уголовного дела не будет: окончательная версия обвинения будет сформулирована по итогам расследования, когда следователи соберут все доказательства.

Напомним, 14 августа в одном из цехов произошла технологическая вспышка, начался пожар. Две работницы завода госпитализированы с ожогами 80% тела. Проверкой происшествия займутся сотрудники Ростехнадзора. Возбуждено уголовное дело.