"Приоритетный инвестпроект" Басаргина для Чусового лишается земли и статуса

Власти Чусового (Пермский край) инициировали процесс расторжения договора аренды земли с инвестором, проект которого экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин сделала приоритетным. Московская компания, обещавшая моногороду 40 млрд руб. инвестиций и новые рабочие места, находится в стадии банкротства. К строительству завода в Прикамье за два года инвестор так и не приступил. Подробности - в материале Накануне.RU.

О том, что проект строительства в Чусовом завода по производству растворимой целлюлозы перестанет иметь статус "приоритетного" на заседании комитета заксобрания Пермского края сообщил министр экономики Максим Колесников. Компания "Промышленная целлюлоза" заявила о проекте в 2014 г. Тогда, напомним, шла активная фаза поисков инвесторов для моногорода, который лишился проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК) на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ). Собственник предприятия - Объединенная металлургическая компания, отказалась от идеи из-за резкого обвала курса рубля.

В 2017 г. Чусовой получил статус территории опережающего социально-экономического развития, режим дает резидентам дополнительные льготы, но проект целлюлозников получил преференции еще раньше. В 2016 г. статус "приоритетного" ему присвоил экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин, "Промышленная целлюлоза" имела право на льготы по налогу на имущество. Однако даже спустя два года "приоритетный инвестпроект" существует только на бумаге.

"Промышленная целлюлоза" обещала 750 рабочих мест и около 250 тыс. т продукции в год. В 2015 г. к проекту присоединилась китайская China 22MCC Group Corporation Ltd в качестве потенциального подрядчика проектирования и строительства завода. "Бумажную стадию" инвестор планировал завершить в 2017 г., на 2018 г. был намечен старт строительства, запуск в промышленную эксплуатацию - 2020 г. Производство компания должна была открыть на участке, ранее арендованном ЧМЗ у города под реализацию проекта строительства ТСК. Официальный представитель ЧМЗ сообщил Накануне.RU, что на сегодня ЧМЗ вернуло Чусовому площади, которые завод ранее арендовал у города для реализации проекта ТСК. Источник близкий к предприятию пояснил, что часть возвращенных площадей была передана городом в аренду "Промышленной целлюлозе". Что же до освободившихся после закрытия литейного производства площадей завода, то на ЧМЗ подтвердили, что часть их в данный момент передается инвестору под строительство завода по производству минеральных удобрений. Определены все условия сделки, передача состоится до конца года.

В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края сообщили, что "Промышленная целлюлоза" на предоставленной площадке работ не вела, поэтому проект компании лишается статуса приоритетного.

"Правительство края оказало все меры содействия инвестору по реализации проекта "Строительство завода по производству растворимой целлюлозы": проекту был присвоен статус "приоритетный", предоставлен земельный участок для реализации проекта. Однако, ООО "Промышленная целлюлоза" не приступила к реализации инвестпроекта в заявленных параметрах (объем инвестиций планировался в размере более 40 млрд руб. При намерении ООО "Промышленная целлюлоза" реализовать проект в обновленных параметрах, компания вправе обратиться вновь за получением статуса "приоритетный инвестиционный проект", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Вместе со статусом компания потеряет и земельный участок. Администрация инициирует процесс расторжения договоры аренды, рассказал Накануне.RU глава Чусовского района Сергей Белов.

"Администрация города начинает процесс расторжения договора аренды с "Промышленной целлюлозой". Участок будем предлагать другим инвесторам, которые планируют стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития", - сообщил он. Глава уточнил, что не знает причин, по которым компания отказалась от реализации инвестпроекта, представители "Промышленной целлюлозы" уже год не выходят на связь.

Связаться с представителями "Промышленной целлюлозы" по указанным в регистрационных данных телефонам не удалось - номера не обслуживаются либо принадлежат другим людям. Добавим, что ФНС признала недостоверными данные в ЕГРЮЛ об адресе юрлица в Чусовом.

Добавим, что Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск о банкротстве ООО "Промышленная целлюлоза", заявление подала компания "Шанэко" из Москвы. Исковые требования - 949,5 тыс. руб.