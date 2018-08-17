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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ультиматум населению: либо пенсионная "реформа", либо вообще отсутствие пенсий События последних недель дают слабое, но все-таки ощутимое представление относительно того, что делают власти и к чему стремятся в сфере пенсионной "реформы". То, что сейчас происходит с инициативой референдума, с арестом митингующих, можно обозначить как мониторинг ситуации и блокирование рисков. А в целом населению ставят ультиматум – либо повышение пенсионного возраста, либо вообще отсутствие пенсий. Подробнее – в материале Накануне.RU.
17.08.2018
общество ;
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Новости
17.08.2018 11:45 Мск (13:45 Екб)
экономика | Пермский край
"Приоритетный инвестпроект" Басаргина для Чусового лишается земли и статуса
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Чусовой (2015) | Фото: пресс-служба ОМК

Власти Чусового (Пермский край) инициировали процесс расторжения договора аренды земли с инвестором, проект которого экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин сделала приоритетным. Московская компания, обещавшая моногороду 40 млрд руб. инвестиций и новые рабочие места, находится в стадии банкротства. К строительству завода в Прикамье за два года инвестор так и не приступил. Подробности - в материале Накануне.RU.
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О том, что проект строительства в Чусовом завода по производству растворимой целлюлозы перестанет иметь статус "приоритетного" на заседании комитета заксобрания Пермского края сообщил министр экономики Максим Колесников. Компания "Промышленная целлюлоза" заявила о проекте в 2014 г. Тогда, напомним, шла активная фаза поисков инвесторов для моногорода, который лишился проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК) на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ). Собственник предприятия - Объединенная металлургическая компания, отказалась от идеи из-за резкого обвала курса рубля.

В 2017 г. Чусовой получил статус территории опережающего социально-экономического развития, режим дает резидентам дополнительные льготы, но проект целлюлозников получил преференции еще раньше. В 2016 г. статус "приоритетного" ему присвоил экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин, "Промышленная целлюлоза" имела право на льготы по налогу на имущество. Однако даже спустя два года "приоритетный инвестпроект" существует только на бумаге.

"Промышленная целлюлоза" обещала 750 рабочих мест и около 250 тыс. т продукции в год. В 2015 г. к проекту присоединилась китайская China 22MCC Group Corporation Ltd в качестве потенциального подрядчика проектирования и строительства завода. "Бумажную стадию" инвестор планировал завершить в 2017 г., на 2018 г. был намечен старт строительства, запуск в промышленную эксплуатацию - 2020 г. Производство компания должна была открыть на участке, ранее арендованном ЧМЗ у города под реализацию проекта строительства ТСК. Официальный представитель ЧМЗ сообщил Накануне.RU, что на сегодня ЧМЗ вернуло Чусовому площади, которые завод ранее арендовал у города для реализации проекта ТСК. Источник близкий к предприятию пояснил, что часть возвращенных площадей была передана городом в аренду "Промышленной целлюлозе". Что же до освободившихся после закрытия литейного производства площадей завода, то на ЧМЗ подтвердили, что часть их в данный момент передается инвестору под строительство завода по производству минеральных удобрений. Определены все условия сделки, передача состоится до конца года.

В министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края сообщили, что "Промышленная целлюлоза" на предоставленной площадке работ не вела, поэтому проект компании лишается статуса приоритетного.

Чусовой(2015)|Фото: omk.ru

"Правительство края оказало все меры содействия инвестору по реализации проекта "Строительство завода по производству растворимой целлюлозы": проекту был присвоен статус "приоритетный", предоставлен земельный участок для реализации проекта. Однако, ООО "Промышленная целлюлоза" не приступила к реализации инвестпроекта в заявленных параметрах (объем инвестиций планировался в размере более 40 млрд руб. При намерении ООО "Промышленная целлюлоза" реализовать проект в обновленных параметрах, компания вправе обратиться вновь за получением статуса "приоритетный инвестиционный проект", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Вместе со статусом компания потеряет и земельный участок. Администрация инициирует процесс расторжения договоры аренды, рассказал Накануне.RU глава Чусовского района Сергей Белов.

"Администрация города начинает процесс расторжения договора аренды с "Промышленной целлюлозой". Участок будем предлагать другим инвесторам, которые планируют стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития", - сообщил он. Глава уточнил, что не знает причин, по которым компания отказалась от реализации инвестпроекта, представители "Промышленной целлюлозы" уже год не выходят на связь.

Связаться с представителями "Промышленной целлюлозы" по указанным в регистрационных данных телефонам не удалось - номера не обслуживаются либо принадлежат другим людям. Добавим, что ФНС признала недостоверными данные в ЕГРЮЛ об адресе юрлица в Чусовом.

Добавим, что Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск о банкротстве ООО "Промышленная целлюлоза", заявление подала компания "Шанэко" из Москвы. Исковые требования - 949,5 тыс. руб.

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17.08.2018 11:45 Мск | Пермь | Алёна Ласкутова
13:45 Екб

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"Приоритетный инвестпроект" Басаргина для Чусового лишается земли и статуса
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