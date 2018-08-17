СКР возбудил два новых дела по фактам обстрела мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ

СКР возбудил новые уголовные дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Так, 5 августа украинские военнослужащие из тяжелых видов вооружения произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в Горловке. "В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14 августа ВСУ обстреляли и гражданские объекты в в селе Коминтерново Волновахского района. В результате этого обстрела мирная жительница получила осколочное ранение.

По данным фактам СКР возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Как сообщало Накануне.RU, украинские войска время от времени захватывают населенные пункты в "серой зоне". ОБСЕ осуждает эти действия.