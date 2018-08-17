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Дзюба после 8:1 с "Динамо": страшно представить, как мы будем играть с "Уралом"
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Зенит - Урал, Емельянов, Дзюба, стычка, Еськов (2017) | Фото: sports.ru

Форвард питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с екатеринбургским "Уралом" в чемпионате России, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, на прошлой неделе российский клуб разгромно проиграл "Динамо", но в четверг в ответном матче питерцы уничтожили соперника со счетом 8:1 и прошли в следующий раунд.

"Давайте сейчас попразднуем, потому что мне пока страшно представить, как мы будем играть с "Уралом", - признался Дзюба в эфире телеканала "Матч Премьер".

Он добавил, что "даже пока не представляю, как это будет".

"Но у нас в команде много ребят, и я думаю, что за счет такой победы быстрее восстановимся", - заключил нападающий.

Напомним, матч "Зенит" - "Урал" пройдет в Петербурге в воскресенье, 19 августа. На этой неделе были назначены арбитры и инспектор на данную игру.

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