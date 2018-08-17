Семерых туристов спасли из тайги в Красноярском крае

В Ермаковском районе Красноярского края полиция и спасатели помогли выбраться из тайги семерым туристам, которые несколько суток из-за размытой дороги не могли выйти и выехать из леса, сообщает Федералпресс.

В полицию обратился родственник пропавших людей. Он сообщил, что группа туристов, несколько дней отправившаяся на автомобилях в тайгу, перестала выходить на связь. В числе пропавших - трое взрослых и четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Поисковый отряд нашел пропавших в охотничьем домике на реке Тайгиш, Выяснилось, что люди не могут выехать из леса из-за размытой дороги. Спасатели и полиция вывезли их из тайги. Все туристы целы и невредимы.