Савельев останется главой "Аэрофлота" еще на пять лет

Вице-премьер России Максим Акимов утвердил директиву представителям государства в совете директоров "Аэрофлота" по вопросу избрания гендиректора авиакомпании.

Представители Росимущества должны поддержать досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора Виталия Савельева и переизбрать его на эту должность еще на пять лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Савельев занимает пост с апреля 2009 года. Его контракт истекает в октябре.

В мае свой пост покинул замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Шамиль Курмашов. Он, как и Савельев, работал в компании с 2009 года. Гендиректор "Аэрофлота", комментируя уход топ-менеджера, отметил, что Курмашов сделал для компании очень много.