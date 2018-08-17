На шахте "Обуховская" в Ростовской области прогремел взрыв: есть жертвы

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели проходчика шахты в Ростовской области. Назначена и проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, все случилось 16 августа в АО Шахтоуправление "Обуховская": по предварительным данным, при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате погиб проходчик 1992 года рождения, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Как отметили в ведомстве, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, а по ее результатам в обязательном порядке принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральском Краснотурьинске из-за обвала горной породы на шахте погиб рабочий.