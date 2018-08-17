"Уволили генерального директора". Свердловский минпром перенёс встречу с руководством БЭМЗа

Министерство промышленности и науки Свердловской области отменило встречу с руководством "Баранчинского электромеханического завода имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности. Встреча должна была пройти сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам члена общественного совета в Кушве Иннесы Варламовой, встречу решили провести после 20 августа. Скорее всего это связано с тем, что на встрече мог присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но у него сегодня совещание в Тюмени.

"Сказали, что встречу перенесли, причину не назвали. На заводе ничего не происходит, люди до сих пор сидят без зарплаты, а генерального директора Александра Хомюка уволили", - добавила она.

Сейчас у "руля" БЭМЗа остался исполнительный директор Юрий Батырев, которого прошлая команда уже якобы выгоняла из-за сомнительных сделок.

Напомним, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно". 17 августа пройдёт встреча, на которой будет решаться судьба БЭМЗа.

Также к "реанимации" завода привлекут Министерство промышленности и торговли РФ.