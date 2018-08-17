Актер Панин захотел сойти с самолета в Симферополе после посадки. Рейс задержали на два часа

Актер Алексей Панин не дебоширил в самолете в аэропорту Симферополя. Он попросил снять его с рейса после посадки, сообщил ТАСС источник. При этом у пассажиров и экипажа воздушного судна претензий к Панину не было.

Ранее СМИ передали, что в ночь на пятницу из самолета, летевшего в Москву, вывели буйного пассажира. Из-за инцидента рейс задержали на два часа.

Пользователи соцетей заявили, что Панин находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался стюардов.

Однако источник в аэропорту сообщил, что актер вместе с дочкой действительно был снят с рейса Симферополь-Москва, но по его собственной просьбе. Он якобы "почувствовал что-то неладное".

Напомним, актер не раз оказывался зачинщиком скандалов. В феврале судебные приставы арестовали автомобиль Панина. Сообщалось, что он был задержан на седьмом километре МКАД. Актер 248 раз нарушил правила дорожного движения.