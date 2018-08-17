Свердловская "Единая Россия" перешла в ручное управление

в этот день
17.08.18
11:34
В Екб.13:34
Налог на воздух: Минфин подумывает обложить курильщиков данью
Кризис? Не слышали! Россия позолотит купол Капитолия в Гаване за 642 миллиона рублей
Якушев и Кобылкин соберут губернаторов УрФО в Тюмени
Главное
Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 657

Свердловская "Единая Россия" перешла в ручное управление
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Партия власти на выборах в думу Екатеринбурга в пик избирательной кампании оказалась в катастрофическом положении. До дня голосования осталось меньше месяца, когда выяснилось, что предвыборный штаб не справляется со своими функциями, а кандидатов с подачи администрации городской столицы разделили на "своих" и "чужих".
Читайте также:

Усугубило ситуацию и то, что многие потенциальные избранники сознательно дистанцировались от "Единой России", которая их выдвинула, увидев неуклонно снижающийся рейтинг партии, чей лидер, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о пенсионной "реформе".

Вчера вечером, чтобы попытаться спасти ситуацию, свердловские "единороссы" собрались за закрытыми дверями в здании Уральского экономического университета. Во встрече с кандидатами в гордуму от партии власти приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, руководитель предвыборного штаба Александр Левин.

Сегодня Шептий и Левин на телефонные звонки не отвечают. О том, что происходило на закрытом мероприятии, Накануне.RU рассказал кандидат по Чкаловскому округу №18 Анатолий Шарапов, известный тем, что выступил против так зазываемого "списка Тунгусова".

"Изначально на встрече губернатор сказал: хватит идти на выборы "независимыми" и "беспартийными", потому что вас партия поддержала, все зарегистрированы от "Единой России", а теперь решили, что она вам не нужна, - рассказывает Шарапов. – Поэтому, если кто-то продолжит вести такую политику, то будут сделаны определенные выводы, и такой кандидат не получит поддержки ни в каком виде".

Кстати, а качестве иллюстрации того, как надо работать, Шептий показал присутствовавшим агитпродукцию Шарапова, которую он распространяет в своем округе.

"Моя агитка стала образцом продвижения партии, поскольку выдержана в соответствующих цветах и содержит символику партии", - пояснил кандидат.

Удивительно то, что эти "образцовые", с точки зрения партийцев, листовки, в 18-м избирательном округе теперь повсеместно снимают, хотя они размещены официально – на остановочных комплексах. Причем, делает это рекламное агентство, с которым штаб Шарапова заключил договор.

"Снятие моей агитпродукции происходит под давлением администрации Екатеринбурга, - считает кандидат. – Представители рекламной фирмы недвусмысленно дали это понять, они даже готовы вернуть уже выплаченные за их услуги деньги".

По словам Шарапова, узнав об этом, Куйвашев задался вопросом - "с нами или против нас мэрия Екатеринбурга?"

куйвашев, тунгусов(2016)|Фото: накануне.ru

"Все, что делается у меня в округе, направлено на продвижение в гордуму коммунистов. И не только у меня, но и в других избирательных округах, где на выборы идут кандидаты от "списка Тунгусова", которых городская администрация хочет видеть в думе", - уверен Шарапов, отметив, что, помимо этого, ему "перекрыли" дорогу для организации встреч с коллективами образовательных и медицинский учреждений Чкаловского района, чьи руководители организаций вызывают к себе сотрудников и ведут с ними разъяснительную работу, за кого именно надо голосовать.

"Узнав от меня об этом, губернатор сказал, что если меня еще будут куда-то не пускать, он лично пойдет со мной, и вся аудитория это слышала, - поделился Шарапов. – И "протунгусовские" [кандидаты] сидели молча".

По словам Шарапова, на встрече губернатор настоятельно рекомендовал кандидатам, столкнувшимся с таким противодействием, писать заявления в предвыборный штаб, чтобы в дальнейшем разбираться в каждом конкретном случае.

Остается только предполагать, успеют ли "единороссы" мобилизовать свои силы в этой странной борьбе, причем, не с внешним, а неким внутренним врагом.

Другие новости по темам: Дума Екатеринбурга, выборы депутатов, Единая Россия, список Тунгусова, Анатолий Шарапов
17.08.2018 09:15 Мск | Андрей Яловец
11:15 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Свердловская "Единая Россия" перешла в ручное управление
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+