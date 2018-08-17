Свердловская "Единая Россия" перешла в ручное управление

Партия власти на выборах в думу Екатеринбурга в пик избирательной кампании оказалась в катастрофическом положении. До дня голосования осталось меньше месяца, когда выяснилось, что предвыборный штаб не справляется со своими функциями, а кандидатов с подачи администрации городской столицы разделили на "своих" и "чужих".

Усугубило ситуацию и то, что многие потенциальные избранники сознательно дистанцировались от "Единой России", которая их выдвинула, увидев неуклонно снижающийся рейтинг партии, чей лидер, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о пенсионной "реформе".

Вчера вечером, чтобы попытаться спасти ситуацию, свердловские "единороссы" собрались за закрытыми дверями в здании Уральского экономического университета. Во встрече с кандидатами в гордуму от партии власти приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, руководитель предвыборного штаба Александр Левин.

Сегодня Шептий и Левин на телефонные звонки не отвечают. О том, что происходило на закрытом мероприятии, Накануне.RU рассказал кандидат по Чкаловскому округу №18 Анатолий Шарапов, известный тем, что выступил против так зазываемого "списка Тунгусова".

"Изначально на встрече губернатор сказал: хватит идти на выборы "независимыми" и "беспартийными", потому что вас партия поддержала, все зарегистрированы от "Единой России", а теперь решили, что она вам не нужна, - рассказывает Шарапов. – Поэтому, если кто-то продолжит вести такую политику, то будут сделаны определенные выводы, и такой кандидат не получит поддержки ни в каком виде".

Кстати, а качестве иллюстрации того, как надо работать, Шептий показал присутствовавшим агитпродукцию Шарапова, которую он распространяет в своем округе.

"Моя агитка стала образцом продвижения партии, поскольку выдержана в соответствующих цветах и содержит символику партии", - пояснил кандидат.

Удивительно то, что эти "образцовые", с точки зрения партийцев, листовки, в 18-м избирательном округе теперь повсеместно снимают, хотя они размещены официально – на остановочных комплексах. Причем, делает это рекламное агентство, с которым штаб Шарапова заключил договор.

"Снятие моей агитпродукции происходит под давлением администрации Екатеринбурга, - считает кандидат. – Представители рекламной фирмы недвусмысленно дали это понять, они даже готовы вернуть уже выплаченные за их услуги деньги".

По словам Шарапова, узнав об этом, Куйвашев задался вопросом - "с нами или против нас мэрия Екатеринбурга?"

"Все, что делается у меня в округе, направлено на продвижение в гордуму коммунистов. И не только у меня, но и в других избирательных округах, где на выборы идут кандидаты от "списка Тунгусова", которых городская администрация хочет видеть в думе", - уверен Шарапов, отметив, что, помимо этого, ему "перекрыли" дорогу для организации встреч с коллективами образовательных и медицинский учреждений Чкаловского района, чьи руководители организаций вызывают к себе сотрудников и ведут с ними разъяснительную работу, за кого именно надо голосовать.

"Узнав от меня об этом, губернатор сказал, что если меня еще будут куда-то не пускать, он лично пойдет со мной, и вся аудитория это слышала, - поделился Шарапов. – И "протунгусовские" [кандидаты] сидели молча".

По словам Шарапова, на встрече губернатор настоятельно рекомендовал кандидатам, столкнувшимся с таким противодействием, писать заявления в предвыборный штаб, чтобы в дальнейшем разбираться в каждом конкретном случае.

Остается только предполагать, успеют ли "единороссы" мобилизовать свои силы в этой странной борьбе, причем, не с внешним, а неким внутренним врагом.