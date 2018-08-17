102 пермских Promobot-а отправят в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию

Подписаны трехлетние контракты на поставку 102 Promobot в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию. Цена договоров – 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Поставки составляют 1% от мирового рынка робототехники и половину экспорта электромеханических устройств России за прошедший месяц. Ранее губернатор края Максим Решетников отмечал, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики региона, страны, мира.

Новые партнеры планируют внедрить роботов в бизнес- и торговые центры, банки, музеи и другие места, где собирается много людей. Первые партии роботов уже отправились в Кувейт, Бухарест, Мюнхен, Сан-Паулу и Торонто.

Напомним, компания Promobot образована в 2015 г. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Штаб-квартира и производство находится в г. Перми, Пермский край.

Уже несколько сотен роботов работают в 17 странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в таких компаниях как НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов.