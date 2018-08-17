102 пермских Promobot-а отправят в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию

в этот день
17.08.18
11:30
В Екб.13:30
Налог на воздух: Минфин подумывает обложить курильщиков данью
Кризис? Не слышали! Россия позолотит купол Капитолия в Гаване за 642 миллиона рублей
Якушев и Кобылкин соберут губернаторов УрФО в Тюмени
Главное
Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 657



Новости
17.08.2018 09:16 Мск (11:16 Екб)
экономика | Пермский край
102 пермских Promobot-а отправят в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Промобот (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Подписаны трехлетние контракты на поставку 102 Promobot в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию. Цена договоров – 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.
Читайте также:

Поставки составляют 1% от мирового рынка робототехники и половину экспорта электромеханических устройств России за прошедший месяц. Ранее губернатор края Максим Решетников отмечал, что наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет региону претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики региона, страны, мира.

Новые партнеры планируют внедрить роботов в бизнес- и торговые центры, банки, музеи и другие места, где собирается много людей. Первые партии роботов уже отправились в Кувейт, Бухарест, Мюнхен, Сан-Паулу и Торонто.

ПМЭФ, промобот(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, компания Promobot образована в 2015 г. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Штаб-квартира и производство находится в г. Перми, Пермский край.

Уже несколько сотен роботов работают в 17 странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в таких компаниях как НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов.

Другие новости по темам: Promobot, поставки, испорт
17.08.2018 09:16 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:16 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.05.2018 09:03 Мск
Пермский Promobot расширит производство. Инвестором может стать Внешэкономбанк

Ранее 10.05.2018 14:48 Мск
Пермский Promobot поздравил участников Парада Победы в Москве

Ранее 17.08.2016 14:01 Мск
В Перми объявлена награда за руку "Промобота" – сбегавшего из лаборатории умного робота

Ранее 18.07.2016 12:15 Мск
Пытавшийся сбежать из пермской лаборатории робот покоряет Китай: пять "Промоботов" представлены в Ханчжоу

Ранее 20.06.2016 09:09 Мск
Пермский робот, парализовавший движение на одной из улиц, вновь попытался сбежать

Ранее 15.06.2016 07:53 Мск
В Перми сбежавший с полигона робот парализовал движение на одной из улиц








Добавить комментарий:

102 пермских Promobot-а отправят в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+