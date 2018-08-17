"Московский Вексельный Банк" лишился лицензии

Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Московского Вексельного Банка". Уже назначена временная администрация, передает корреспондент Накануне.RU.

Как уточнятся на сайте регулятора, лицензия на осуществление банковских операций отозвана с сегодняшнего дня, 17 августа. По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России.

Как говорится в сообщении ЦБ, на балансе "Московского Вексельного Банка" образовался значительный объем активов сомнительного качества: было выявлено ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял к банку меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения, но руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В "Московском Вексельном Банке" назначена временная администрация. Как уточнили в Центробанке, он является участником системы страхования вкладов.