В Челябинске будут судить мужчину, который в пьяном виде "заминировал" площадь Революции

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя.

Вечером 4 мая этого года мужчина в пьяном виде позвонил в правоохранительные органы и сообщил о том, что на площади Революции заложено взрывное устройство, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, аварийной службы, а также инженерно-техническая группа. Оказалось, что никакой бомбы там не было, а пьяный мужчина просто решил "пошутить".