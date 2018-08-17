В России разработали ГОСТ для школьной формы

В России в 2019 году может быть утвержден разработанный Роскачеством новый стандарт на школьную форму, пишут "Известия".

К работе над проектом ГОСТа подключились специалисты Минпромторга и отраслевых ассоциаций.

Отмечается, что основой стандарта стали требования безопасности формы, ее гигроскопичность и воздухопроницаемость. Это поможет избежать "эффекта скафандра", характерного для некачественной продукции.

Напомним, ранее Роскачество отчиталось о проверке школьной формы. Ведомство выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки брюк. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей.

В ведомстве посоветовали родителям выбирать изделия, в котором содержится 45% натуральных волокон.

В Госдуме подчеркивали, что одежда должна быть сшита из качественных материалов, чтобы школьники носили ее "как минимум полгода-год".