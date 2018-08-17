Бобров пообещал прибрать Ямал

"Корпорация СТС", которая сегодня открыла мусоросортировочный завод в Тюмени, намерена зайти с проектом в сфере переработки отходов на Ямал. Об этом заявил один из совладельцев компании, бизнесмен Алексей Бобров, передает корреспондент Накануне.RU.

Бобров рассказал журналистам, что на Ямал есть "грандиозные планы". "Но региональные особенности требуют четкого планирования". По его словам, "в планах - идеально прибрать Ямал".

Детали проекта Бобров не назвал.

На линиях завода "Тюменского экологического объединения", открытого сегодня, будет сортироваться до 90 тонн отходов в час. Предусмотрена сортировка на 25 видов фракций: от бумаги до цветных металлов, пластика и стекла. Брикеты и вторсырьё будет отправляться на другие предприятия, производство разгрузит полигоны ТБО. На предприятии создано 300 рабочих мест

После осмотра завода министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что проблема перегрузки свалок в России стоит остро. Он посетовал, что не взялись за нее вовремя и напомнил о московских свалках и ситуации вокруг них. При этом министр добавил, что нельзя ругать губернаторов за то, что не все они успевают строить заводы, подобные тюменскому. В приоритетах регионов - детские сады и больницы.

В Уральском федеральном округе вопрос экологии и переработки мусора является приоритетом, сказал заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев. Он отметил положительную практику консессионных соглашений

Кобылкин: проблема масштабная и огромная. Мусоросортировочный завод в Тюмени, напомним, построен в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в Тюменской области.