Бобров пообещал прибрать Ямал

в этот день
17.08.18
11:31
В Екб.13:31
Налог на воздух: Минфин подумывает обложить курильщиков данью
Кризис? Не слышали! Россия позолотит купол Капитолия в Гаване за 642 миллиона рублей
Якушев и Кобылкин соберут губернаторов УрФО в Тюмени
Главное
Правительство не поддержало идею об изъятии сверхдоходов компаний

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 657



Новости
17.08.2018 08:42 Мск (10:42 Екб)
экономика | Тюменская область
Бобров пообещал прибрать Ямал
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Тюмень (2018) | Фото: Накануне.RU

"Корпорация СТС", которая сегодня открыла мусоросортировочный завод в Тюмени, намерена зайти с проектом в сфере переработки отходов на Ямал. Об этом заявил один из совладельцев компании, бизнесмен Алексей Бобров, передает корреспондент Накануне.RU.

Бобров рассказал журналистам, что на Ямал есть "грандиозные планы". "Но региональные особенности требуют четкого планирования". По его словам, "в планах - идеально прибрать Ямал".

Детали проекта Бобров не назвал.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

На линиях завода "Тюменского экологического объединения", открытого сегодня, будет сортироваться до 90 тонн отходов в час. Предусмотрена сортировка на 25 видов фракций: от бумаги до цветных металлов, пластика и стекла. Брикеты и вторсырьё будет отправляться на другие предприятия, производство разгрузит полигоны ТБО. На предприятии создано 300 рабочих мест

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

После осмотра завода министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что проблема перегрузки свалок в России стоит остро. Он посетовал, что не взялись за нее вовремя и напомнил о московских свалках и ситуации вокруг них. При этом министр добавил, что нельзя ругать губернаторов за то, что не все они успевают строить заводы, подобные тюменскому. В приоритетах регионов - детские сады и больницы.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

В Уральском федеральном округе вопрос экологии и переработки мусора является приоритетом, сказал заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев. Он отметил положительную практику консессионных соглашений
Кобылкин: проблема масштабная и огромная. Мусоросортировочный завод в Тюмени, напомним, построен в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в Тюменской области.

Другие новости по темам: Корпорация СТС, Алексей Биков, мусоросортировочный завод, Тюменское экологическое объединение
17.08.2018 08:42 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
10:42 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 08:01 Мск
На открытие мусоросортировочного завода с участием Якушева и Кобылкина съехались випы со всего Урала

Ранее 16.08.2018 15:51 Мск
Все в сборе. В Тюмень летит Дмитрий Кобылкин








Добавить комментарий:

Бобров пообещал прибрать Ямал
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+