Не хотел раскрывать доходы. В Качканаре депутат лишился своего мандата

15 августа Качканарский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала досрочно прекратить полномочия депутата местной гордумы из-за сокрытия доходов об имуществе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, суд признал незаконными решения думы, проголосовавшей в пользу депутата.

В ходе проверки было установлено, что депутат не представил в администрацию сведения за 2017 год о своих доходах, имуществе, а также о доходах членов своей семьи - супруги и несовершеннолетнего ребенка. Он объяснил это тем, что не желает обнародовать эти данные.

Прокурор внес представление председателю местной думы, а вопрос о лишении депутата мандата вынесли на заседание. Однако большинство депутатов поддержали своего коллегу и не стали лишать его полномочий. В связи с этим прокуратура подала иск в суд, а судья посчитал правильным его удовлетворить.