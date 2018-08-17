Победители викторины "Города Югры" получат iPhone X, машины, скутеры и снегоходы

Главными призами викторины "Города Югры" станут 22 автомобиля, 22 скутера, 15 снегоходов, 129 iPhone X, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра "Открытый регион-Югра".

Всего организаторы приготовили 400 тыс. подарков. Среди них – 17,5 тыс. телевизоров, планшетов, другой бытовой техники и билетов в кино. Окончательный список призов утвердят на следующем заседании оргкомитета. Анкеты с вопросами опубликуют 20 августа на портале "Открытый регион-Югра".

Напомним, викторина включает в себя вопросы об истории округа. В этот раз особое внимание будет уделено становлению и развитию региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся связям между городами Югры и Тюменью. Сдать заполненные анкеты можно 9 сентября, в день выборов. Итоги подведут до 15 сентября.