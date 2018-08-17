Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков

Инициатива правительства коснется не только сигаретного дыма, но и любых других загрязняющих выбросов. В Минфине отметили, что экологическая статистика России указывает на катастрофический вред биосфере, которые несут с собой подобные действия людей. Инициатива пока находится на стадии обсуждения и не ясно, как будет работать. Однако в ведомстве уточнили, что публичное обсуждение документа продлится до конца августа. Новые налоги могут вступить в силу в течение следующих трех лет.

Некоторые эксперты говорят еще об одном возможном эффекте от введения нового налога: если курильщиков заставят платить, возможно, они в очередной раз задумаются об отказе от вредной привычки. А кто-то, может, и откажется. Но далеко не все согласны с такой точкой зрения. "Сложно рассматривать этот закон как очередную попытку побороться за здоровье людей, поскольку на сегодняшний день различных запретов существует много: к примеру, легче перечислить места, где можно курить, чем те, где нельзя. Есть законодательные акты — об ограничении курения табака или об охране здоровья граждан, который, кстати, в последние годы часто обновлялся. Но люди все равно курят", — утверждает юрист Станислав Авдеев.

Новый налог, по мнению эксперта, не должен коснуться отдельных любителей табака. "Скорее всего, налогом будет облагаться не каждый конкретный курильщик, а только производитель сигарет, потому что так гораздо проще, — говорит Станислав Авдеев. — Чтобы брать деньги с одного любителя подымить, его ведь нужно будет сначала где-то зарегистрировать, оценить объем вреда, который он наносит окружающей среде, — все же курят разное количество сигарет: кому-то не хватает пачки на день, а кто-то справляется с ней за неделю. Несправедливо будет, если какой-нибудь «ядерный» курильщик будет платить столько же, сколько тот, кто дымит от случая к случаю. То есть людям чеки за каждую купленную пачку собирать? А если человек предается своей вредной привычке дома, а окурки отправляет в мусорный бак, то как в данном случае оценить вред окружающей среде? Нет, это практически нереально".

А курильщики, скорей всего поворчат, но курить не бросят . Эксперты пока не берутся прогнозировать, каким будет эффект от введения нового налога. "Вероятно, производители, после того, как их заставят платить, просто повысят цены на продукцию, — считает экономист Сергей Топорков, — А курильщики поворчат, что сигареты опять подорожали, но от вредной привычки вряд ли откажутся".

Отметим, пока в российском законодательстве нет отдельной графы, посвященной экологическому налогу. Вместо него действует налог за вред окружающей среде — его платят только промышленные компании. "Экологический налог станет по большей части систематизацией тех выплат, которые и так уже существуют на данный момент, — говорит Сергей Топорков. — Однако новые налоги все-таки планируют вводить, поскольку на сегодняшний день того, что поступает в бюджет от предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не хватает на финансирование всех экологических программ".

Действительно, слова экономиста подтверждают цифры. Поступления от платы за пагубное воздействие на окружающую среду в бюджет страны в 2017 году составили 14,2 миллиарда рублей. На 2018 год они запланированы на уровне 11,6 миллиарда рулей, а на следующий год эта цифра может уменьшится еще на миллиард. В то время как экологические программы, напротив, дорожают. Только в 2017 году на охрану окружающей среды было выделено около 77 миллиардов рублей. "Поэтому одной из основных целей введения экологического налога станет обеспечение всех программ, направленных на сохранение природы, — резюмирует эксперт, — Правда, неплохо было бы подробно рассказывать людям, что это за программы, чтобы они знали, на что идут их деньги".

К слову, в начале этого года с идеей ввести экологический сбор выступил Минздрав. Там также предлагали взимать плату с табачных предприятий. Тогда в ведомстве выразили надежду, что налог уменьшить вред, наносимый окружающей среде, в том числе от выбрасываемых курильщиками окурков.