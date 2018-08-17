"Русал" задумался о перерегистрации в России

"Русал" рассматривает возможность перевода в другую юрисдикцию – с острова Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) на территорию России. Об этом говорится в заявлении компании.

Данный вопрос 16 августа рассмотрело собрание совета директоров "Русала".

Напомним, компания попала под санкции США в апреле, условием их снятия стал отказ основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией.

В "Русал" считают, что смена юрисдикции может оказаться выгодной для акционеров, передает ТАСС. При этом план "может быть принят, а может и нет", рассмотрение вопроса продолжается, отмечается в заявлении.

Ранее американские власти продлили до 23 октября срок, за который инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал".