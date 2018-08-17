В Краснодарском крае произошел крупный пожар на складе, где хранились бочки с ацетоном

В городе Тимашевске Краснодарского края произошел крупный пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Выборная поступил сегодня в первом часу ночи. По прибытию подразделений было установлено, что происходит горение на складе открытого хранения бочек с ацетоном. Площадь возгорания превысила тысячу "квадратов".

Из-за большой горючей нагрузки и угрозы распространения был объявлен повышенный ранг пожара. К тушению было привлечено 85 человек и 26 единиц техники.

В 6 часов 50 минут огонь был потушен. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания еще предстоит установить.