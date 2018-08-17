"Уральские авиалинии" задержали рейс из Екатеринбурга в Сочи на 11 часов

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Сочи задержали на 11 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолёт должен был вылететь 16 августа в 14.45, но время отправки сдвинули на 17 августа в 01.50. В итоге пассажиры прибыли в Сочи в 03.01 по местному времени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также с опозданием в Екатеринбург прибудут сразу три рейса этой авиакомпании: из Таджикистана (отложен вылет на пять часов), Болгарии и Армении (оба рейса задержаны на 40 минут).

Также с опозданием на два часа вылетят пассажиры из Екатеринбурга в Ереван и Калининград.

Отметим, что известный российский актёр, режиссёр и юморист Ефим Шифрин пожаловался на "Уральские авиалинии". Претензии артиста заключаются, в частности, в неудобном интернет-сервисе.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании. Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает"/

"Уральские авиалинии" неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Похожая ситуация уже была, когда уральцы не могли вылететь из Таджикистана 19 часов. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров.