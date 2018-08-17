СМИ: Украина готова продать двигатели Китаю на сотни миллионов долларов

Американские СМИ обвинили Украину в поставке Китаю авиационных двигателей. По данным, опубликованным The Washington times, речь идёт о контракте на поставку 250 двигателей для самолётов JL-10 общей стоимостью в 380 млн долларов.

Такое поведение Украины США расценили как удар в спину своим ВМС и призвали надавить на Киев, чтобы сорвать эту сделку.

При этом недавно принятый оборонный бюджет Соединённых Штатов предполагает оказание Украине военной помощи и проведение с ней совместных учений в Чёрном море.

Китай является традиционным потребителем продукции украинского авиапрома, в частности в 2016 г. было заключено соглашение о покупке крупнейшего в мире транспортного самолёта Ан-225 "Мрия".

В то же время, как сообщало Накануне.RU, попытка Поднебесной приобрести через оффшорную компанию 56% авиаконцерна "Мотор Сич" была пресечена СБУ.