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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
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Новости
17.08.2018 08:22 Мск (10:22 Екб)
политика | За рубежом | Украина
СМИ: Украина готова продать двигатели Китаю на сотни миллионов долларов
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МАКС-2017, двигатель ПД (2017) | Фото: Накануне.RU

Американские СМИ обвинили Украину в поставке Китаю авиационных двигателей. По данным, опубликованным The Washington times, речь идёт о контракте на поставку 250 двигателей для самолётов JL-10 общей стоимостью в 380 млн долларов.
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Такое поведение Украины США расценили как удар в спину своим ВМС и призвали надавить на Киев, чтобы сорвать эту сделку.

При этом недавно принятый оборонный бюджет Соединённых Штатов предполагает оказание Украине военной помощи и проведение с ней совместных учений в Чёрном море.

Китай является традиционным потребителем продукции украинского авиапрома, в частности в 2016 г. было заключено соглашение о покупке крупнейшего в мире транспортного самолёта Ан-225 "Мрия".

В то же время, как сообщало Накануне.RU, попытка Поднебесной приобрести через оффшорную компанию 56% авиаконцерна "Мотор Сич" была пресечена СБУ.

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17.08.2018 08:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб

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СМИ: Украина готова продать двигатели Китаю на сотни миллионов долларов
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