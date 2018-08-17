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от издателя  |  комментариев: 2


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В Свердловской области исключили из программы капремонта больше 100 аварийных домов
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аварийный дом, программа расселения (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Правительство Свердловской области утвердило новую редакцию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В результате из программы исключили 119 ветхих и аварийных домов, ремонт которых признан нецелесообразным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.
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Самое большое количество домов из этого списка пришлось на Восточный (66 зданий) и Северный (21 здание) управленческие округа. Также в Горнозаводском округе насчитали 6 таких объектов, в Южном – 2, а в Екатеринбурге – 9. Впоследствии все эти объекты будут включены в программу расселения аварийного жилья.

"Всего за время реализации программы из нее было исключено 1886 жилых домов. Она корректируется не реже одного раза в год. Решения о включении и исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В случае, если дом признаётся аварийным, средства, собранные с собственников помещений в этом доме, по нормам жилищного законодательства, направляются на снос здания или его реконструкцию", – пояснил генеральный директор фонда капремонта Станислав Суханов.

Он также добавил, что в программу включили 118 новостроек. Это дома, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Арамиле, Карпинске, Алапаевске, Горноуральском городском округе, Дружининском сельском поселении и ряде других территорий.

Таким образом, в новую редакцию региональной программы капремонта на 2015-2044 годы включено 27 тыс. 919 многоквартирных домов.

Как Накануне.RU сообщало ранее, в 2018 году обновлению подлежат 1 тыс. 470 домов, что составляет треть от общего числа ремонтируемых во всем Уральском федеральном округе. Объем затрат составит 7,7 млрд руб., замена систем теплоснабжения при этом предусмотрена в 933 зданиях.

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17.08.2018 08:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:11 Екб

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В Свердловской области исключили из программы капремонта больше 100 аварийных домов
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