Назначен глава избиркома Перми

Избирательная комиссия Пермского края назначила руководителя избиркома Перми. Пост сохранил Игорь Алаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой комиссии.

Алаев возглавляет пермский избирком с 2013 г. До этого он входил в составы избиркома региона. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что Алаев успешно проявил себя при организации масштабного выборного цикла 2016-2018 гг.

Полномочия действующего состава комиссии истекают 26 августа 2018 г. Первое заседание комиссии намечено на 27 августа. На нём, помимо председателя комиссии, путём тайного голосования будут избраны заместитель председателя и секретарь избиркома.