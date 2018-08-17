"Нас всех это задело": Семак ответил на слова Лукашенко про "ползающий на карачках" "Зенит"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про его игроков, "ползающих на карачках", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе российский клуб разгромно проиграл минскому "Динамо" в квалификации Лиги Европы. После этого Лукашенко заявил, что некоторые игроки "Зенита" "уже на четвереньках ходили". В четверг в ответном матче питерцы уничтожили соперника со счетом 8:1 и прошли в следующий раунд.

Как заявил Семак после игры, слова Лукашенко стали дополнительным стимулом для его футболистов.

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках", - отметил специалист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, соперником "Зенита" по следующему раунду Лиги Европы станет клуб "Мольде" из Норвегии. Встречи пройдут 23 и 30 августа.