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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
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"Нас всех это задело": Семак ответил на слова Лукашенко про "ползающий на карачках" "Зенит"
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про его игроков, "ползающих на карачках", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, на прошлой неделе российский клуб разгромно проиграл минскому "Динамо" в квалификации Лиги Европы. После этого Лукашенко заявил, что некоторые игроки "Зенита" "уже на четвереньках ходили". В четверг в ответном матче питерцы уничтожили соперника со счетом 8:1 и прошли в следующий раунд.

Как заявил Семак после игры, слова Лукашенко стали дополнительным стимулом для его футболистов.

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках", - отметил специалист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, соперником "Зенита" по следующему раунду Лиги Европы станет клуб "Мольде" из Норвегии. Встречи пройдут 23 и 30 августа.

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17.08.2018 08:12 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
10:12 Екб

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4:0 в Минске: "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за последние 29 лет








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"Нас всех это задело": Семак ответил на слова Лукашенко про "ползающий на карачках" "Зенит"
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