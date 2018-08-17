В Челябинске судебные приставы силой забрали у мужчины квартиру, за которую он не платил 28 лет

В Челябинске судебные приставы принудительно выселили из муниципальной 2-комнатной квартиры мужчину, который с 1990 года не платил за коммунальные расходы.

Его долг за 28 лет составил 166 тыс. рублей, еще почти 50 тыс. рублей он задолжал за потребленные ресурсы.

Собственник муниципального жилья много лет пытался взыскать долг в досудебном порядке, однако должник никак не реагировал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Должника после суда и многочисленных штрафов выселили, предоставив ему комнату в коммуналке.