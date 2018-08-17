В Челябинске судебные приставы силой забрали у мужчины квартиру, за которую он не платил 28 лет

В Челябинске судебные приставы принудительно выселили из муниципальной 2-комнатной квартиры мужчину, который с 1990 года не платил за коммунальные расходы.
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Его долг за 28 лет составил 166 тыс. рублей, еще почти 50 тыс. рублей он задолжал за потребленные ресурсы.
Собственник муниципального жилья много лет пытался взыскать долг в досудебном порядке, однако должник никак не реагировал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Должника после суда и многочисленных штрафов выселили, предоставив ему комнату в коммуналке.