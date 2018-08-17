На открытие мусоросортировочного завода с участием Якушева и Кобылкина съехались випы со всего Урала

Главы Минприроды и Минстроя Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев приехали в Тюмень на открытие мусоросортировочного завода "Тюменского экологического объединения" (входит в структуру "Корпорации СТС"). На месте присутствует врио губернатора Тюменской области Александр Моор, а также один из совладельцев "Корпорации СТС", бизнесмен Алексей Бобров, передает корреспондент Накануне.RU.

На открытие мусоросортировочного завода под Тюменью съехались депутаты, чиновники, главы районов и соседних городов. Кроме того, на месте присутствуют губернаторы регионов УрФО: врио главы Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом на мероприятии нет главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и представителей региона. Напомним, сегодня у губернаторов запланировано рабочее совещание с федеральными министрами.

Среди участников открытия завода - представители уральского полпредства.

Дмитрий Кобылкин на открытии заявил, что в мусорной сфере будет сформирован пул из компаний, которые будут заниматься этой тематикой на территории России. Владимир Якушев подчеркнул, что проект знаковый, так как экология давит на всю страну, очень много проблем, но Тюмень сделала первый шаг в решении этой проблемы.

Заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Моисеев добавил, что Тюмень должна стать хорошим примером в области переработки мусора для других регионов.

Врио губернатора региона Александр Моор напомнил, что в тюменской области скоро появятся ещё два подобных завода. Бобров также подчеркнул что Тюмень сегодня лидер в стране.

Участники торжественной церемонии нажали символическую кнопку, запустив производство и отправились на экскурсию по заводу.

Напомним, площадь завода - порядка 4 га, на заводе ТКО сортируют, после чего вторсырье можно использовать в других технологических процессах. Завод позволит отсортировать более 41% общего объёма твердых коммунальных отходов, образующихся в Тюменской области.