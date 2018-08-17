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17.08.2018 08:01 Мск (10:01 Екб)
экономика | Тюменская область
На открытие мусоросортировочного завода с участием Якушева и Кобылкина съехались випы со всего Урала
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Тюмень (2018) | Фото: Накануне.RU

Главы Минприроды и Минстроя Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев приехали в Тюмень на открытие мусоросортировочного завода "Тюменского экологического объединения" (входит в структуру "Корпорации СТС"). На месте присутствует врио губернатора Тюменской области Александр Моор, а также один из совладельцев "Корпорации СТС", бизнесмен Алексей Бобров, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

На открытие мусоросортировочного завода под Тюменью съехались депутаты, чиновники, главы районов и соседних городов. Кроме того, на месте присутствуют губернаторы регионов УрФО: врио главы Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом на мероприятии нет главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и представителей региона. Напомним, сегодня у губернаторов запланировано рабочее совещание с федеральными министрами.

Среди участников открытия завода - представители уральского полпредства.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Кобылкин на открытии заявил, что в мусорной сфере будет сформирован пул из компаний, которые будут заниматься этой тематикой на территории России. Владимир Якушев подчеркнул, что проект знаковый, так как экология давит на всю страну, очень много проблем, но Тюмень сделала первый шаг в решении этой проблемы.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Моисеев добавил, что Тюмень должна стать хорошим примером в области переработки мусора для других регионов.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Врио губернатора региона Александр Моор напомнил, что в тюменской области скоро появятся ещё два подобных завода. Бобров также подчеркнул что Тюмень сегодня лидер в стране.

Участники торжественной церемонии нажали символическую кнопку, запустив производство и отправились на экскурсию по заводу.

Напомним, площадь завода - порядка 4 га, на заводе ТКО сортируют, после чего вторсырье можно использовать в других технологических процессах. Завод позволит отсортировать более 41% общего объёма твердых коммунальных отходов, образующихся в Тюменской области.



Развитие сюжета: Ранее 17.08.2018 08:42 Мск
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17.08.2018 08:01 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
10:01 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 15:51 Мск
Все в сборе. В Тюмень летит Дмитрий Кобылкин








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На открытие мусоросортировочного завода с участием Якушева и Кобылкина съехались випы со всего Урала
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