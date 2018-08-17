В Шадринском районе полицейские задержали собирателя конопли

Вечером 14 августа в селе Погорелка Шадринского района полицейские нашли у местного 50-летнего жителя два мешка конопли.

При задержании мужчина рассказал, что собирал растения для личного употребления, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Известно, что ранее мужчина не был судим, однако в настоящее время нигде не работает. Правоохранители изъяли два черных полиэтиленовых пакета, в которых находилось около двух килограммов каннабиса.

Сейчас мужчине грозит срок до 10 лет тюрьмы.