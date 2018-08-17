Производители колбас попросили Правительство помочь увеличить цены на продукцию

Национальный союз мясопереработчиков обратился в Правительство с просьбой поторопить торговые сети с пересмотром цен на колбасы и другие мясные полуфабрикаты.

Письмо направлено в адрес вице-премьера Алексея Гордеева. Его представитель сообщила "Ведомостям", что в ближайшее время будет дано поручение разобраться в ситуации.

Кроме того, мясопереработчики попросили разобраться в причинах резкого роста цен на сырье. свинина с начала года подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.

Как сообщало Накануне.RU, мясопереработчики ранее назвали причинами увеличения стоимости мяса рост цен на корма, запрет на импорт продукции из Бразилии, вспышка африканской чумы свиней и аномальная жара в Центральной России.