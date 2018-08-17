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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
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Кунгурячка спрятала тело сына в шкаф
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

36-летнюю мать из Кунгура судят за смерть маленького сына. После гибели ребенка она спрятала его тело в шкаф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.
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По версии следствия, трагедия произошла 13 апреля 2017 г. Пьяная женщина положила годовалых близнецов, мальчика и девочку, в коляску, рассчитанную на одного ребенка. Позже она уронила коляску, дети упали и получили травмы. При этом у мальчика они оказались тяжелыми

В последующие три дня мать никак не помогала своему сыну. 16 апреля ребенок умер. Испугавшись, женщина спрятала тело в шкаф, где оно пролежало несколько дней. Дело ушло в суд.

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17.08.2018 07:48 Мск | Кунгур | Михаил Лукашкин
09:48 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2017 11:10 Мск
В Кунгуре многодетная мать несколько дней прятала мертвого сына в шкафу








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Кунгурячка спрятала тело сына в шкаф
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