Кунгурячка спрятала тело сына в шкаф

36-летнюю мать из Кунгура судят за смерть маленького сына. После гибели ребенка она спрятала его тело в шкаф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

По версии следствия, трагедия произошла 13 апреля 2017 г. Пьяная женщина положила годовалых близнецов, мальчика и девочку, в коляску, рассчитанную на одного ребенка. Позже она уронила коляску, дети упали и получили травмы. При этом у мальчика они оказались тяжелыми

В последующие три дня мать никак не помогала своему сыну. 16 апреля ребенок умер. Испугавшись, женщина спрятала тело в шкаф, где оно пролежало несколько дней. Дело ушло в суд.