В Челябинске МУП "Горэкоцентр" лишили лицензии

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требование регионального управления Росприроднадзора и аннулировал лицензию челябинского МУП "Городской экологический центр" на работу с твердыми бытовыми отходами.

Исковое заявление об аннулирование лицензии было подано еще в январе текущего года. 16 августа суд удовлетворил требования управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Это юридически закрепляет решение о закрытии челябинской городской свалки и ее рекультивации.

Напомним, в августе текущего года прокуратура обратилась в суд с иском о признании деятельности МУП "Горэкоцентр" незаконной.