Мособлдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Московская областная Дума по итогам вчерашнего заседания приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что с собственников заросших ядовитым растением земельных участков будут взыскивать штрафы до 1 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что в бюджете Подмосковья в 2018 году предусмотрено около 300 млн рублей на уничтожение борщевика Сосновского.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания, общая площадь поражённых ядовитым растением земель составляет более 32 тысяч гектар, что является "очень серьёзной цифрой". Он подчеркнул необходимость "системной и слаженной работы всех отраслей и ведомств", а также "максимальной консолидации усилий", в том числе и со стороны предпринимателей и самих жителей Подмосковья.

По словам члена думского комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Двойных, принятый закон возлагает обязанность по борьбе с борщевиком на собственных земельных участках за юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

"В случае неисполнения этой обязанности будет предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей, для юрлиц – 150 тыс. — 1 млн. рублей", — рассказал депутат.

Полномочия по рассмотрению административных дел в отношении нарушителей, по словам министра Разина, предлагается возложить на административные комиссии.