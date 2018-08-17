В посольстве РФ рассказали о неприемлемых условиях содержания Бутиной в тюрьме

Сотрудники посольства РФ в США намерены направить в Госдеп ноту "с требованием прекратить психологическое давление и унижения" арестованной россиянки Марии Бутиной.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, она была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Первоначально женщину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в Америке без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

По информации дипломатического ведомства, администрация тюрьмы в ночное время проводит "регулярные бесчеловечные проверки" Бутиной каждые 15 минут, что обычно совершается с заключёнными, намеренными совершить самоубийство. И не только в ночное время.

"После каждой встречи — либо со своими адвокатами, сотрудниками посольства, либо со знакомыми — она (Бутина, — прим.) подвергается личным проверкам, требующим от неё полного раздевания. Однажды это случилось три раза за один день", — говорится в сообщении посольства на Facebook.

Кроме того, отмечается, что женщине до сих пор не разрешаются прогулки на свежем воздухе, а также получение писем на русском языке под предлогом "закодированных сообщений".

Наконец, утверждается, что Бутина лишена полноценной медицинской помощи, что привело к обострению у неё артрита из-за низкой температуры воздуха в камере.

При этом, как подчеркнули в посольстве, россиянка "держится крепко" и сохраняет твёрдое намерение доказать собственную невиновность.

"Тот факт, что наш гражданин, который не является осуждённым, а только "подозреваемым", должен страдать от таких ненормальных условий, созданных властями США, становится всё более и более невыносимым", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.