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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
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Новости
17.08.2018 05:45 Мск (07:45 Екб)
экономика | В России
Россияне могут потерять контроль над своими персональными данными
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человек, народ, толпа, цифровая экономика, цифровизация, глобализация (2017) | Фото: satprnews.com

Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными.
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Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон "О персональных данных". (Сейчас закон такое запрещает.) Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.

Поправки написали представители бизнеса, а фонд "Сколково" (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению – рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель "Сколково". Она либо одобрит поправки, либо вернет в "Сколково" на доработку.

Отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных. Человек имеет право узнать, куда компания передала его данные; отвечать на запрос компания имеет право месяц. Но запретить их передачу по цепочке он не может – только отозвать первоначальное согласие.

Кроме прочего компания сможет обрабатывать данные в целях, которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком.

Разработкой законопроекта занималось объединение экспертов из IT-компаний, операторов связи, банков, они перечислены на сайте АНО "Цифровая экономика". Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок.

"Мегафон" в целом поддерживает законопроект – он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике, объясняет представитель оператора. Эксперты движутся к тому, чтобы упростить выдачу, отзыв, корректировки согласий на обработку персональных данных, считает представитель "Ростелекома".

При правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным, предполагает представитель "Ростелекома".

Есть и не согласные с идеей, зафиксированной в поправках. Человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе, комментирует документ директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович: он разрешает нынешним и будущим – любым партнерам компании распоряжаться данными без ведома человека. Такой подход, по мнению Орехович, нарушает права пользователя. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, непреклонна она.

Поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных, поддерживает ФРИИ управляющий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников. Мировое сообщество стремится к тому, чтобы максимально четко информировать людей, зачем у них собирают данные, описывать, как и кто будет их использовать, ограничивать их обработку целями, заявленными при сборе, объясняет Емельянников. Такое, в частности, предусматривает вступивший в силу в мае в Евросоюзе регламент защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), сообщает он. Предложенные поправки, очевидно, выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах, уверен Емельянников, и, более того, логика этих поправок может спровоцировать множество нарушений закона о рекламе, потому что этот закон запрещает использовать персональные данные в маркетинговых целях без согласия потребителя. Штраф за каждое такое нарушение составляет от 100 000 до 500 000 руб, сообщает газета "Ведомости".

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17.08.2018 05:45 Мск | Денис Линов
07:45 Екб

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Россияне могут потерять контроль над своими персональными данными
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